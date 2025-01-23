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18:48, 23 января 2025Экономика

Москвичам пообещали 15-градусные морозы в марте

Синоптик Цыганков: В марте в Москве возможны морозы до минус 15 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Март может удивить москвичей не весенними морозами. Такое развитие событий после аномально теплой зимы в разговоре с Агентством «Москва» допустил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По мнению синоптика, теплая и малоснежная зима откликнется столичному региону серьезными холодами весной. «Как только с севера потянет воздух, тут же шубу достанем. По многолетним данным, не было еще такого, что пришла оттепель в январе, а морозов после этого не было», — пояснил Цыганков. В феврале и марте вероятно похолодание до минус 15 градусов, предупреждает метеоролог.

Однако, по его словам, воспринимать март настоящим началом весны не стоит — с точки зрения климата этот месяц считается еще только окончанием зимы. Подлинная весна в Москву в этом году скорее всего придет только в апреле.

Ранее экологи рассказали об опасности, которую может таить в себе оттепельная зима в Москве. Такое потепление может нести угрозу для животных. Так, к примеру, ласке и горностаю будет труднее скрыться от хищников малоснежной зимой.

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