Невеста Гуфа выложила редкое видео с ним после рехаба

Невеста Гуфа Разият Салахова опубликовала видео с рэпером после рехаба

Рэпер Гуф после скандала с дракой в подмосковной бане и прохождения реабилитации в специализированном центре решил уделить время семье. Милое видео опубликовала невеста артиста Разият Салахова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике видно, как Гуф лежит на диване рядом с возлюбленной и собакой их общих друзей, которая облизывает ему лицо. На фоне звучит вирусный трек «Бобр», который сейчас стал мемом в социальных сетях. Подписчики Алексея Долматова (настоящее имя рэпера) посчитали кадры трогательными и пожелали ему наконец остепениться и найти свое семейное счастье.

Ранее стало известно, что с рэпера Гуфа сняли надетый после драки в бане электронный браслет. Следствие изменило меру пресечения артисту.