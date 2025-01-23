Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:40, 23 января 2025Культура

Невеста Гуфа выложила редкое видео с ним после рехаба

Невеста Гуфа Разият Салахова опубликовала видео с рэпером после рехаба
Андрей Шеньшаков

Кадр: peopletalk.ru

Рэпер Гуф после скандала с дракой в подмосковной бане и прохождения реабилитации в специализированном центре решил уделить время семье. Милое видео опубликовала невеста артиста Разият Салахова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике видно, как Гуф лежит на диване рядом с возлюбленной и собакой их общих друзей, которая облизывает ему лицо. На фоне звучит вирусный трек «Бобр», который сейчас стал мемом в социальных сетях. Подписчики Алексея Долматова (настоящее имя рэпера) посчитали кадры трогательными и пожелали ему наконец остепениться и найти свое семейное счастье.

Ранее стало известно, что с рэпера Гуфа сняли надетый после драки в бане электронный браслет. Следствие изменило меру пресечения артисту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Юра Борисов поборется за «Оскар». Он стал первым в истории российским актером, получившим номинацию на главную кинопремию

      Американская компания Rocket Lab запустит французские спутники Kinéis

      Женщинам назвали оптимальную частоту смены нижнего белья

      Номинацию Борисова на «Оскар» прокомментировали

      Генерал Алаудинов попал в госпиталь. Что с ним случилось?

      Тимоти Шаламе высмеяли в сети за спущенные джинсы фразой «думает, что он Бибер»

      Из-за фото бульдога сорвалась сделка наркоторговцев на пять миллиардов рублей

      Сотрудника военной прокуратуры арестовали за организацию побегов солдат из зоны СВО

      Алаудинов записал первое за девять дней видео после болезни

      Российский полицейский больше года вымогал взятки у предпринимателя и попал под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше