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14:37, 23 января 2025Экономика

Представитель Changan ответил на сообщения о превращающихся в «желе» сидениях машин

Changan: Случаев деформации спинок передних кресел у машин бренда не наблюдали
Вячеслав Агапов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Случаев деформации передних кресел у Changan официально не регистрировали. Так прокомментировали сообщения о превращающихся в «желе» сидениях машин бренда директор департамента послепродажного обслуживания Changan Motors Rus Алексей Андриевский, его слова приводит Autonews.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина сообщил о проблеме с надежностью Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T могут, из-за которых автомобили могут изъять из продажи. Из-за неправильной конструкции спинок во время аварии они могут привести к компрессионному перелому позвоночника у водителя и пассажира даже при несильных столкновениях — на опубликованных кадрах видно, как сиденья у поврежденного автомобиля теряют жесткость.

По словам представителя Changan в России, в компании изучили появившиеся в интернете видео с поврежденным автомобилем Changan серии CS55 Plus / Uni-S. Однако на кадрах нельзя идентифицировать конкретный автомобиль и конкретный случай и нельзя понять историю происшествия. Владелец автомобиля также не обращался ни в представительство бренда, ни к официальному дилеру.

«Changan CS55 Plus / Uni-S в 2024 году вошел в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. При этом не было официально зарегистрировано подобных случаев деформации спинок передних кресел при подобных повреждениях задней части автомобиля», — пояснил Андриевский.

Согласно данным «Автостат», Changan занял четвертую строчку в рейтинге самых востребованных в РФ иномарок (106 105 штук), опередив бренд Omoda (49 533). Лидером по продажам иномарок на российском авторынке стал Haval, потеснивший Chery (продажи первого за отчетный период составили 190 624 единицы, тогда как второго — 157 040 штук), а также Geely с результатом в 149 118 единиц.

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