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12:26, 24 января 2025Экономика

В России предложили резко поднять зарплату чиновникам

Ученые РАН предложили поднять экономику с помощью роста зарплат чиновникам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Сотрудники институтов РАН и Плехановского университета предложили попытаться повторить в России так называемое «сингапурское чудо», в рамках которого для роста экономики необходимо резко поднять зарплаты чиновникам ради их желания работать на результат. Об этом со ссылкой на их работу, опубликованную в журнале «Вопросы философии» пишет РБК.

Такой процесс в статье называют «высокоэффективным управлением в сочетании с тотальным перфекционизмом». Для него ученые предлагают выстроить новую модель оплаты труда и премирования региональных чиновников, а также изменить систему оценки эффективности губернаторов, региональных министерств и ведомств.

По их мнению, пример Сингапура, где диктатор Ли Куан Ю оставался у власти более 30 лет, актуален для России из-за ряда схожих условий. В обеих странах наблюдается несменяемость власти при де-факто однопартийной системе, поэтому позитивные изменения возможны только на мезоуровне — то есть промежуточном уровне экономического анализа между макро- и микро-, где действуют региональные госслужащие.

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Авторы статьи предлагают перейти к стимулированию труда чиновников «сверху вниз», от коллективного к индивидуальному варианту. Сначала надо определить общий премиальный фонд для всех служащих в регионе, а затем перераспределить его между министерствами и ведомствами, после чего премировать госслужащих в зависимости от достижений.

Деньги на премии ученые предлагают взять из профицита консолидированного бюджета, то есть разницы между доходами, полученными с региона, и расходами на него.

Сторонние эксперты называют такие инициативы оторванными от реальности. Они указывают, что Сингапур является одним из самых маленьких государств мира, где контролировать чиновников гораздо проще, а вот в России создать аналогичную систему невозможно. Из-за разницы условий в регионах подобрать идеальную схему оценки эффективности работы государственных служащих вряд ли получится, а попытки найти лучшие критерии власти предпринимают и сейчас.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов напомнил, что в Сингапуре не было такого количества организаций, с которыми надо согласовывать решения и нормативно-правовые акты, а эффективность чиновников зависит и от них.

«Напомню, что в свое время любили рассуждать на тему KPI для госслужащих. В результате это выглядело красиво только на бумаге», — указал он. Сафонов согласился с тем, что зарплаты чиновников на начальном уровне очень маленькие, но заметил, что именно поэтому перераспределять доходы между ними не получится.

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