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07:26, 24 января 2025Силовые структуры

Российский учитель пропал при странных обстоятельствах

В Подмосковье при странных обстоятельствах пропал учитель истории Роман Кляузов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Luke Porter / Unsplash

В подмосковных Мытищах пропал 33-летний учитель истории и обществознания Роман Кляузов. Об этом MSK1.RU рассказал друг Кляузова.

По его словам, учитель живет в Химках, однако в последний раз его видели 22 января в Мытищах. Кляузов сел в бежевый Volkswagen Polo и уехал. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Исчезновение учителя связывают с мошенниками. Близкие Романа Кляузова заявили, что в январе он пожаловался на нехватку денег и решил получить дополнительный доход через инфобизнес. В результате он вложил деньги, а на прошлой неделе прогорел — пришлось заложить машину в ломбарде и набрать кредитов. Собеседник издания предполагает, что таким образом его друга обманывали аферисты.

На прошлой неделе Кляузов пытался занять три миллиона рублей у кого-то из друзей, однако никто не смог одолжить ему такую сумму. Известно, что учителю писала некий куратор, которая и вела его в мошеннической схеме. Она стала давить на него, когда закончились деньги, уточнил друг преподавателя.

«Он написал в семейный чат и родственникам сообщение, что он всех любит, и после этого телефон выключился. На работу он вчера не приходил», — добавил друг Романа.

Ранее сообщалось, что одна из самых крупных сумм, переведенных мошенникам в 2024 году, составила порядка 180 миллионов рублей.

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