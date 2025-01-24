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01:09, 24 января 2025Ценности

В сети появились снимки Риты Оры в откровенном бикини без фотошопа

Журналисты Daily Mail опубликовали снимки певицы Риты Оры в бикини без фотошопа
Мария Винар
Рита Ора

Рита Ора. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Журналисты опубликовали в сети снимки британской певицы Риты Оры в откровенном виде без фотошопа. Соответствующие кадры появились на сайте издания Daily Mail.

34-летняя знаменитость была замечена в Австралии во время поездки на пляж. Так, поп-исполнительница предстала перед камерами в ярко-зеленом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. Кроме того, на ней была бейсболка и меховые тапки.

На размещенных кадрах видно, что артистка отказалась от макияжа, а волосы уложила в пучок. В качестве аксессуаров она выбрала круглые золотые серьги.

В декабре прошлого года сообщалось, что Рита Ора похвасталась перед подписчиками фигурой в топе с глубоким декольте.

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