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18:44, 24 января 2025Культура

Звезда «Друзей» закрутил роман со студенткой

Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер начал встречаться с девушкой моложе него на 30 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Актер Дэвид Швиммер, известный по роли в культовом сериале «Друзья», сейчас состоит в отношениях со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци сняли 58-летнего артиста со своей возлюбленной в ресторане в Беверли-Хиллз. Как сообщает издание, ей оказалась студентка-медик Калифорнийского университета Элиана Жолковская. Девушке 29 лет, она известна в кругах еврейских активистов, соблюдает Шаббат и занимается пожертвованиями в фонд поддержки людей, переживших Холокост.

Известно, что Швиммера периодически замечали на свиданиях с разными девушками с 2017 года, когда он расстался со своей супругой Зои Бакман, с которой они были в браке семь лет.

Ранее стало известно, что найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» продали на аукционе.

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