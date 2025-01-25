Москвичей предупредили об очередной оттепели

«Фобос»: Очередная оттепель в Москве продлится до конца января

В Москву пришло четвертое за месяц потепление, которое продлится до конца января. Об очередной оттепели жителей города предупредили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, последняя пятидневка января в столице ожидается рекордно теплой — температура будет более чем на пять градусов опережать климатическую норму. Днем столбик термометра в этот период будет колебаться в диапазоне плюс три-шесть градусов.

«Высока вероятность, что и февраль стартует с обновления суточного рекордного максимума», — добавили в «Фобосе».

Ранее сообщалось, что на выходных 25-26 января в Москву придут тепло и морось. На последующей неделе небольшие осадки сохранятся, а температура воздуха ночью будет чуть выше нуля.