В России усложнили получение РВП или ВНЖ через брак

В России усложнили получение РВП или ВНЖ посредством брак с гражданином РФ

В России усложнили получение разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) через брак с гражданином России. Об этом сообщает ТАСС.

С 25 января, чтобы получить разрешение на временное проживание в РФ вне квоты по браку с гражданином РФ, нужно будет прожить в браке не менее трех лет. Также есть второе основание — наличие общих детей.

Кроме того, в том случае, если брак будет признан недействительным, расторгнут или иностранец будет лишен родительских прав — то РВП будет аннулировано.

Похожие требования предъявят тем, кто захочет получить ВНЖ — необходимо будет иметь общих детей с в браке с гражданином России, или официально оформить усыновление. Альтернатива — подтверждение судом факта совместного проживания в России не менее трех лет, а также участие в содержании и воспитании детей.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли пакет законопроектов, которыми, в частности, предлагается запретить получение вида на жительство или российского гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора.