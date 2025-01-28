Бездомный кот обрел хозяина и на радостях устроил погром в алкомаркете

В Новосибирске кот обрел хозяина и устроил погром в магазине на 3960 рублей

В Новосибирске бездомный кот обрел хозяина и сразу же устроил погром в магазине на тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Житель российского города подобрал на улице кота и зашел вместе с ним в алкомаркет. Там животное неожиданно вырвалось и разбило несколько бутылок с алкоголем. Жертвами пушистого дебошира стали бутылки с коньяком и вином.

Как пишет Mash Siberia, кота быстро изловили, однако он успел нанести торговой точке ущерб на 3960 рублей. Новоиспеченный хозяин животного извинился перед сотрудниками магазина и возместил ущерб.

Мужчина также сказал, что пока даже не успел дать подобранному коту кличку.

Ранее сообщалось, что в приют в американском штате Оклахома доставили кота, который таинственным образом попал в США с другого континента. Микрочип животного показал, что оно родом из Великобритании.

