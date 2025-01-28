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16:40, 28 января 2025Ценности

Первая леди США Мелания Трамп снялась в расстегнутой рубашке для официального портрета

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: The White House

Первая леди США Мелания Трамп показала свой первый официальный портрет спустя неделю после инаугурации супруга. Фотография опубликована на ее официальной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На черно-белом кадре 54-летняя бывшая модель позировала в брючном костюме бренда Dolce & Gabbana черного цвета и белой рубашке с несколькими расстегнутыми пуговицами. Образ знаменитости дополняли пояс люксовой марки Ralph Lauren. Трамп снялась у стола в Желтом овальном кабинете.

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Автором портрета выступила бельгийский фотограф Режин Мао, которая неоднократно фотографировала семью Трампов и саму Меланию с 2006 года.

Ранее в январе пользователи сети оценили внешний вид Мелании Трамп на инаугурации фразой «наряд для похорон Америки».

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