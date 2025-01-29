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12:20, 29 января 2025Культура

Никита Кологривый финансово поддержит молодых актеров

В ГИТИСе учредили стипендию для актеров имени Никиты Кологривого
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский актер Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа. Об этом объявили в Telegram-канале высшего учебного заведения.

«Новую именную стипендию, учрежденную выпускником ГИТИСа Никитой Кологривым, будет получать студентка Мастерской Бориса Морозова Лада Петрова», — сообщается в публикации.

Представители института добавили, что гордятся успехами знаменитого ученика и благодарят «любимца зрителей» за поддержку талантливых студентов. Сам Кологривый отметил, что в свое время приехал из провинции и тоже нуждался в социальной помощи.

«Финансовая поддержка нужна каждый месяц, чтобы просто закрыть бытовые потребности. Поэтому я стараюсь помогать, пока у меня есть такая возможность. Я бы хотел сейчас стать тем, кого у меня не было», — пояснил звезда сериала «Слово пацана».

Ранее Никита Кологривый напомнил о себе в связи с номинацией Юры Борисова на премию «Оскар», опубликовав мем в соцсетях.

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