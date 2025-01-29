В российском городе пенсионерка упала в оставленную коммунальщиками яму

В Волгограде пенсионерка повредила бедро, упав в оставленную коммунальщиками яму

В Волгограде пенсионерка угодила в оставленную коммунальщиками яму. Падение не обошлось без последствий, пишет издание «Блокнот».

Инцидент произошел на улице 64-й Армии. Траншея была выкопана рабочими «Концессии водоснабжения» на время ремонтных работ. Через нее был перекинут деревянный мост, однако установили его некачественно. Когда пожилая горожанка ступила на перекрытия, перила начали раскачиваться. Металлическая оградка, за которую женщина успела схватиться, оказалась не закреплена.

В итоге волгоградку с травмой бедра увезли на машине скорой помощи. Суд встал на сторону пострадавшей и взыскал с коммунальщиков 250 тысяч рублей за моральный вред и больше 30 тысяч рублей на лекарства.

Ранее аналогичная ситуация произошла в другом российском городе, Оренбурге. Женщина провалилась в яму на автозаправке. Застряв ногой в выбоине, горожанка получила перелом ноги. Суд постановил выплатить оренбурженке компенсацию в размере 150 тысяч рублей.