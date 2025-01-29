Звезда «Глухаря» опроверг новости о проблемах со здоровьем

Звезда «Глухаря» Владислав Котлярский опроверг информацию о потере слуха

Звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский опроверг информацию о том, что ему пришлось обратиться за медицинской помощью из-за потери слуха. Его слова приводит издание 360.ru.

По словам артиста, это не первый случай, когда он становится героем фейковых новостей. Однажды Котлярский прочитал в интернете о собственной смерти.

«Ну вот вы же слышите сейчас, что я вас слышу. Какие-то бездарные фейки. У меня все в порядке», — сообщил актер.

Ранее сообщалось, что актер Владимир Котлярский обратился к врачам из-за потери слуха.

Актер известен по роли подполковника Станислава Карпова в сериале «Глухарь» и его спин-оффе «Карпов».