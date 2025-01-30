Россиянка прикурила от Вечного огня и была осуждена

В Свердловской области суд приговорил женщину, которая прикурила от Вечного огня

Свердловский областной суд приговорил к 360 часам обязательных работ местную жительницу, которая прикурила от Вечного огня. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Вечером 22 июня 2024 года, в День памяти и скорби, пьяная осужденная была около мемориального сооружения «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий» на Площади Славы в Нижнем Тагиле. Она взошла на постамент Вечного огня и прикурила от его пламени, пританцовывая при этом. Двое прохожих сделали ей замечание, но женщина их проигнорировала и продолжила совершать правонарушение.

Ранее Калужский областной суд приговорил двух жителей города Юхнов в возрасте 20 и 21 года к принудительным работам с удержанием 10 процентов от зарплаты в доход государства. Сначала им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года, однако с учетом их молодого возраста, полного признания вины, раскаяния в содеянном и публичных извинений суд заменил срок на принудительные работы.