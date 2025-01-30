Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:03, 30 января 2025Силовые структуры

Россиянка прикурила от Вечного огня и была осуждена

В Свердловской области суд приговорил женщину, которая прикурила от Вечного огня
Варвара Митина (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Свердловский областной суд приговорил к 360 часам обязательных работ местную жительницу, которая прикурила от Вечного огня. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Вечером 22 июня 2024 года, в День памяти и скорби, пьяная осужденная была около мемориального сооружения «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий» на Площади Славы в Нижнем Тагиле. Она взошла на постамент Вечного огня и прикурила от его пламени, пританцовывая при этом. Двое прохожих сделали ей замечание, но женщина их проигнорировала и продолжила совершать правонарушение.

Ранее Калужский областной суд приговорил двух жителей города Юхнов в возрасте 20 и 21 года к принудительным работам с удержанием 10 процентов от зарплаты в доход государства. Сначала им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года, однако с учетом их молодого возраста, полного признания вины, раскаяния в содеянном и публичных извинений суд заменил срок на принудительные работы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      Видео секс-марафона порнозвезды с 1000 мужчин удалили

      Россиянам дали совет для эффективной борьбы с запором

      Украина выпустила ракету по российскому региону

      Военный вертолет в момент столкновения с самолетом совершал тренировочный полет

      В Вашингтоне из реки достали 18 тел после авиакатастрофы

      Россиянка прикурила от Вечного огня и была осуждена

      В администрации Трампа сделали громкое заявление

      Названа главная причина отказа россиян от работы

      Певицу Лолиту оставили без газа в центре Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше