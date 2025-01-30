В Москве простились с актером Янковским

Церемония прощания с актером Игорем Янковским прошла в московском Доме кино

Прощание с актером и племянником великого Олега Янковского Игорем прошло в московском Доме кино. Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости.

На траурной церемонии собрались близкие и коллеги Игоря Ростиславовича, с трогательной речью выступил его младший брат, режиссер Владимир Янковский.

«Он рано уехал из семьи, поступил в Щукинское, когда ему было 18. Для меня он всегда был какой-то принц из сказки: красивый, вдохновленный. Он был человеком, который всегда меня оберегал, помогал в жизни, до последнего дня было так», — сказал он.

Проститься с Янковским пришел также его двоюродный брат, актер Филипп Янковский. Известно, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее стало известно, что Игорь Янковский ушел на 74 году жизни. Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием.