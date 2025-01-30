Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:21, 30 января 2025Культура

В Москве простились с актером Янковским

Церемония прощания с актером Игорем Янковским прошла в московском Доме кино
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Прощание с актером и племянником великого Олега Янковского Игорем прошло в московском Доме кино. Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости.

На траурной церемонии собрались близкие и коллеги Игоря Ростиславовича, с трогательной речью выступил его младший брат, режиссер Владимир Янковский.

«Он рано уехал из семьи, поступил в Щукинское, когда ему было 18. Для меня он всегда был какой-то принц из сказки: красивый, вдохновленный. Он был человеком, который всегда меня оберегал, помогал в жизни, до последнего дня было так», — сказал он.

Проститься с Янковским пришел также его двоюродный брат, актер Филипп Янковский. Известно, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее стало известно, что Игорь Янковский ушел на 74 году жизни. Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские священники убедили 700 солдат-срочников вернуться в Курскую область. Что об этом известно?

      В НАТО признали превосходство России в беспилотниках над Арктикой

      В России прокомментировали предложение переименовать Финский залив

      Администрация Трампа потребовала уволить больше чиновников одного отдела

      Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

      Московских аллергиков предупредили о последствиях оттепельной зимы

      Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

      Премьеры Грузии и Армении провели встречу

      В Еврокомиссии опровергли связь мирных переговоров и поставок газа из России

      Россиянам дали рекомендации по выбору зимней куртки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше