Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:12, 30 января 2025Экономика

В поставляемой из Казахстана в Россию курице нашли смертельно опасную бактерию. Она поражает репродуктивную и нервную системы

В поставляемой в РФ из Казахстана курице выявили смертельно опасную листерию
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В поставляемом из Казахстана в Россию мясе курицы обнаружили смертельно опасную листерию. Эта бактерия является возбудителем инфекционного заболевания листериоза и способна поражать центральную нервную систему и репродуктивные органы.

Она особенно опасна для беременных, новорожденных, пожилых, онкобольных и людей со слабым иммунитетом. Как пишет Mash, бактерия может вызвать менингит с энцефалитом и привести к летальному исходу. Инкубационный период длится до 90 дней. Основной путь заражения — через пищу.

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Поставщиком зараженного мяса оказалась «Макинская птицефабрика»

Как рассказали в Россельхознадзоре, в результате взятия пробы из партии филе цыпленка-бройлера охлажденного листерию выявили в птице казахстанского производителя «Макинская птицефабрика». Ведомство ввело усиленный лабораторный контроль в отношении него, передает ТАСС.

«Управлением Россельхознадзора приняты оперативные меры по оповещению получателей продукции для изъятия из оборота данной партии мяса птицы. В связи с выявленным нарушением 29 января Россельхознадзор принял решение об изменении статуса данного производителя в реестре Таможенного союза на "усиленный лабораторный контроль"», — указали в Россельхознадзоре.

Уточняется, что пробы были взяты сотрудниками управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в пункте приема уведомлений в городе Барнаул.

Листерии попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов

В ведомстве подчеркнули, что факты выявления листерии и сальмонеллы в мясе птицы от предприятий Республики Казахстан не единичны. Так, указанные бактерии были ранее найдены в продукции ТОО «Восток бройлер», АО «Усть-Каменогорская ПТФ», ТОО «Макинская птицефабрика», ТОО «Агрофирма Курма», ТОО «Казгеркус». Их статус в реестре предприятий Таможенного союза был изменен на «усиленный лабораторный контроль» и «временно ограничен».

Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Назван главный поставщик мяса в Россию

По итогам 2024 года главными поставщиками мяса птицы остались государства Латинской Америки (Бразилия, Парагвай, Аргентина, Колумбия, Уругвай), а также Белоруссия. Кроме того, в прошлом году поставки этого вида мяса в РФ резко нарастил Китай — они увеличились в пять раз.

При этом стало известно, что Белоруссия обеспечивает более половины всей импортируемой мясной продукции (46 процентов всего импорта говядины, 51 процент мяса и субпродуктов птицы и 97 процентов готовой мясной продукции).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне раскрыли детали полета потерпевшего крушение вертолета

      Жители российского города начали перемещаться на снегоходах

      В Госдуме отреагировали на предложение разрешить детям самостоятельно менять имя

      Киев принял на вооружение «Змея логистического»

      В Москве мать застала свою 14-летнюю дочь целующейся с отчимом-мигрантом

      Рита Дакота показала фигуру после набранных килограммов

      У девочки в ухе поселились десятки клещей

      В России вылетевшая с дороги легковушка сбила школьника и попала на видео

      Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ и еще 19 человек

      Дан прогноз о приеме российских карт «Мир» в Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше