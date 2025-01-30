В поставляемой из Казахстана в Россию курице нашли смертельно опасную бактерию. Она поражает репродуктивную и нервную системы

В поставляемой в РФ из Казахстана курице выявили смертельно опасную листерию

В поставляемом из Казахстана в Россию мясе курицы обнаружили смертельно опасную листерию. Эта бактерия является возбудителем инфекционного заболевания листериоза и способна поражать центральную нервную систему и репродуктивные органы.

Она особенно опасна для беременных, новорожденных, пожилых, онкобольных и людей со слабым иммунитетом. Как пишет Mash, бактерия может вызвать менингит с энцефалитом и привести к летальному исходу. Инкубационный период длится до 90 дней. Основной путь заражения — через пищу.

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Поставщиком зараженного мяса оказалась «Макинская птицефабрика»

Как рассказали в Россельхознадзоре, в результате взятия пробы из партии филе цыпленка-бройлера охлажденного листерию выявили в птице казахстанского производителя «Макинская птицефабрика». Ведомство ввело усиленный лабораторный контроль в отношении него, передает ТАСС.

«Управлением Россельхознадзора приняты оперативные меры по оповещению получателей продукции для изъятия из оборота данной партии мяса птицы. В связи с выявленным нарушением 29 января Россельхознадзор принял решение об изменении статуса данного производителя в реестре Таможенного союза на "усиленный лабораторный контроль"», — указали в Россельхознадзоре.

Уточняется, что пробы были взяты сотрудниками управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в пункте приема уведомлений в городе Барнаул.

Листерии попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов

В ведомстве подчеркнули, что факты выявления листерии и сальмонеллы в мясе птицы от предприятий Республики Казахстан не единичны. Так, указанные бактерии были ранее найдены в продукции ТОО «Восток бройлер», АО «Усть-Каменогорская ПТФ», ТОО «Макинская птицефабрика», ТОО «Агрофирма Курма», ТОО «Казгеркус». Их статус в реестре предприятий Таможенного союза был изменен на «усиленный лабораторный контроль» и «временно ограничен».

Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Назван главный поставщик мяса в Россию

По итогам 2024 года главными поставщиками мяса птицы остались государства Латинской Америки (Бразилия, Парагвай, Аргентина, Колумбия, Уругвай), а также Белоруссия. Кроме того, в прошлом году поставки этого вида мяса в РФ резко нарастил Китай — они увеличились в пять раз.

При этом стало известно, что Белоруссия обеспечивает более половины всей импортируемой мясной продукции (46 процентов всего импорта говядины, 51 процент мяса и субпродуктов птицы и 97 процентов готовой мясной продукции).