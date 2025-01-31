Мужчина ограбил туриста с сердечным приступом, бросил его без помощи и попал на видео

Canal 8: Мужчина ограбил туриста с сердечным приступом в Аргентине

В Аргентине мужчина ограбил туриста, у которого случился сердечный приступ. Его поступок попал на видео, которое публикует местный канал Canal 8.

55-летний житель Буэнос-Айреса отдыхал в курортном городе Мар-де-Плата. 26 января ему внезапно стало плохо в вестибюле отеля.

Когда мужчина упал на пол, к нему подошел неизвестный без рубашки, но в кепке и солнечных очках. Он убедился, что поблизости никого нет, снял с руки туриста часы и вытащил из кармана кошелек. После этого злоумышленник бросил мужчину без помощи и скрылся.

Медики прибыли на место происшествия и провели мужчине сердечно-легочную реанимацию, однако спасти его не удалось. Начато расследование.

В январе километровая лавина унесла туриста во Французских Альпах. Позже спасатели заметили его локоть, торчащий из-под снега.