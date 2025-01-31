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03:32, 31 января 2025Из жизни

Профессор университета расправился с женой и 20 лет скрывался от правосудия за границей

The Thaiger: Британец убил жену и 20 лет скрывался от правосудия в Таиланде
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Benedikt von Imhoff / dpa / Globallookpress.com

В Таиланде арестовали британца, который, как считают следователи, расправился со своей женой и 20 лет скрывался от правосудия. Об этом сообщает The Thaiger.

Профессора местного университета Дэвида Армитиджа арестовали в провинции Канчанабури 24 января. 62-летнего мужчину подозревают в причастности к смерти его жены Ламдуан Армитидж. Они познакомились и поженились в Таиланде, а в 1991 году переехали в Великобританию. К 2004 году семья начала испытывать серьезные проблемы с деньгами, так как Ламдуан болела и была вынуждена уйти с работы.

Она писала родителям в Таиланд, что хочет вернуться из-за границы на родину с двумя детьми. В 2004-м связь с ней оборвалась. В том же году в ручье на горе Пен-и-Гент в графстве Йоркшир туристы обнаружили человеческие останки. Они принадлежали женщине, однако установить ее личность не удалось. Останки были захоронены на местном кладбище, а неизвестная получила в СМИ прозвище Леди с холмов.

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В 2019 году родители Ламдуан настояли на возобновлении расследования. ДНК-исследование показало, что на Пен-и-Гент нашли именно ее. Дэвид Армитидж после исчезновения жены переехал в Таиланд и устроился работать в университет. Его подозревали в причастности к смерти супруги, однако он все отрицал. В интервью изданию The Sun в 2020 году Армитидж жаловался, что «к нему относились, как к преступнику, а не как к пострадавшему в этой трагедии».

В январе Национальное криминальное агентство Великобритании обратилось в Иммиграционное бюро Таиланда с требованием отозвать визу Армитиджа и депортировать его на родину. Мужчину объявили главным подозреваемым по делу его жены. Появились ли у следователей новые доказательства его вины, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в США убийца матери семерых детей избежал наказания. Его не смогли отдать под суд из-за внезапной болезни.

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