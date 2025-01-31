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13:39, 31 января 2025Спорт

Роналду установил очередной рекорд

Футболист Криштиану Роналду установил рекорд по числу побед на клубном уровне
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил очередной рекорд. Об этом сообщает Goal.

39-летний футболист стал первым игроком в истории, кому удалось достичь 700 официальных побед на клубном уровне. Это произошло в матче саудовского чемпионата с «Аль-Раедом» (2:1). Португалец отметился голом и результативной передачей.

Роналду 13 раз побеждал в составе лиссабонского «Спортинга», 214 раз в составе «Манчестер Юнайтед», 316 раз за мадридский «Реал», 91 — за туринский «Ювентус». Еще 66 раз он выигрывал вместе с «Аль-Насром».

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии.

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