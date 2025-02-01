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20:38, 1 февраля 2025Культура

Исполнительница хита «Сигма-бой» заявила о желании записать дуэт с мировой знаменитостью

Исполнительница хита «Сигма-бой» заявила о желании записать песню с Билли Айлиш
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: страница «Бэтси» во «ВКонтакте»

Одна из исполнительниц хита «Сигма-бой» Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, заявила о желании записать дуэт с Билли Айлиш. Об этом юная артистка рассказала в интервью «Известиям».

На вопрос, с кем из мировых знаменитостей она хотела бы сотрудничать, девочка ответила: «Из зарубежных артистов — Bbno$, Imagine Dragons, например, или Билли Айлиш». Betsy объяснила, что у названых групп и исполнителей хорошая музыка, которая нравится людям по всему миру.

«У меня скоро выходит новая песня, Queen of drama называется, и будет потом фит с большим артистом, я пока не могу сказать, с каким», — также рассказала исполнительница.

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Ее отец, композитор и музыкальный продюсер Михаил Чертищев, добавил, что сейчас идет выбор звукозаписывающей компании, с которой заключат контракт. Продюсер добавил, что недавно диджей Дэвид Гетта предложил создать ремикс на «Сигма-боя».

Ранее вторая участница дуэта Мария Янковская раскрыла секрет успеха песни «Сигма-бой» на Западе. Она считает, что песня стала известной благодаря идеальному сочетанию мелодии и танца, а также гармонирующим с ними голосам.

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