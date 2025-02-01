Потерявший родителей в авиакатастрофе в США фигурист Наумов пропустит ЧЧК

Потерявший родителей в авиакатастрофе в США фигурист Наумов не выступит на ЧЧК

Американский фигурист Максим Наумов пропустит чемпионат четырех континентов (ЧЧК), который пройдет с 19 по 23 февраля. Об этом сообщает «Чемпионат».

На соревнованиях Наумова заменит его соотечественник Томоки Хиватаси. 30 января фигурист в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном потерял родителей — чемпионов мира в парном катании россиян Евгению Шишкову и Вадима Наумова.

Пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту обоих воздушных судов было 67 человек, все они не выжили.

Чемпионат четырех континентов — турнир под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), являющийся аналогом первенства Европы для неевропейских стран. Четыре континента в названии — Америка, Азия, Африка и Океания.