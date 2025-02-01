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19:56, 1 февраля 2025Спорт

Промес ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Нидерландский нападающий Промес заявил, что очень хочет вернуться в «Спартак»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нидерландский нападающий Квинси Промес, выступающий за клуб «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, ответил на вопрос о сроках возвращения в «Спартак». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не знаю, брат, не знаю. Но я очень хочу», — заявил футболист, покинувший московскую команду летом 2024-го.

29 февраля 2024-го Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Голландец не может покидать ОАЭ, так как власти страны на данный момент рассматривают запрос Нидерландов о его экстрадиции. С сентября он играет за «Дубай Юнайтед».

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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