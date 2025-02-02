Французскому премьеру пригрозили вотумом недоверия

Партия «Непокоренная Франция» пригрозила Байру из-за закона о бюджете

Левая партия «Непокоренная Франция» выдвинет вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, если он попытается принять законопроект о бюджете без голосования депутатов. Об этом заявил координатор партии Мануэль Бомпар. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, для Байру «это не станет сюрпризом». Кроме того, Бомпар считает, что против законопроекта о бюджете выступят не только депутаты его партии, а куда большее число парламентариев.

Основанием для таких выводов стало то, что законопроект о бюджете на 2025 год оказался худшим из всех, что видела страна за 25 лет. Для покупательной способности французов он обернется катастрофическими последствиями.

В декабре минувшего года «Непокоренная Франция», располагающая большинством мест в парламенте, уже планировала вынести вотум недоверия новому премьер-министру страны Франсуа Байру. Эти планы были реализованы, однако вотум провалился. Левым не удалось набрать необходимых 289 голосов.