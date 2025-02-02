Мужчина поджег себя в квартире бывшей жены в Москве

Мужчина поджег себя в квартире бывшей жены на юго-востоке Москвы

Мужчина поджег себя в квартире бывшей жены на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.

По предварительным данным, утром 2 февраля мужчина пришел в квартиру, где проживают его экс-супруга и трое детей, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В результате бывшая жена и ее дочь получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Мужчина покинул место происшествия, после чего тоже был госпитализирован.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Тульской области мужчина во время конфликта ударил женщину, после чего попытался сжечь ее. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.