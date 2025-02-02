Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:23, 2 февраля 2025Силовые структуры

Мужчина поджег себя в квартире бывшей жены в Москве

Мужчина поджег себя в квартире бывшей жены на юго-востоке Москвы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

Мужчина поджег себя в квартире бывшей жены на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.

По предварительным данным, утром 2 февраля мужчина пришел в квартиру, где проживают его экс-супруга и трое детей, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В результате бывшая жена и ее дочь получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Мужчина покинул место происшествия, после чего тоже был госпитализирован.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Тульской области мужчина во время конфликта ударил женщину, после чего попытался сжечь ее. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане ВСУ окружить Белгород

      Боевики ХАМАС приедут в Москву

      Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на бункер с украинской пехотой

      Украинские военные отказались верить в возможность перемирия

      У китайских автомобилей вскрылась новая массовая проблема

      В МИД заявили об обелении союзника Гитлера в учебниках Молдавии

      Хинштейн рассказал о судьбе служившего в Курской области вице-губернатора Приморья

      Вратарь ЦСКА прокомментировал переход в «Спартак»

      Байден вызвал гнев Минюста США своим последним решением

      В Краснодаре бездомные собаки напали на мальчика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше