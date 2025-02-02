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05:40, 2 февраля 2025Мир

В Канаде предупредили Трампа о «реальных последствиях» введения пошлин

Трюдо заявил, что введение пошлин будет иметь реальные последствия для США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Patrick Doyle / Reuters

США столкнутся с «реальными последствиями» введения 25-процентных пошлин против Канады. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, его цитирует РИА Новости.

Он предупредил, что пошлины ограничат доступ американской стороны к критически важным товарам для безопасности, в том числе урану и алюминию. Премьер также обвинил Вашингтон в нарушении соглашения о свободной торговле между странами.

Ранее Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. Для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов.

Он объяснил, что принял такое решение в связи с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Трамп подчеркнул, что его долг как главы государства — обеспечить безопасность граждан.

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