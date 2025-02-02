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10:16, 2 февраля 2025Культура

Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Актер Колокольников из сериала «Возвращение Мухтара» умер в возрасте 63 лет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @staskolokolnikov

Заслуженный артист Украины Станислав Колокольников умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает «УНИАН Lite» в Telegram со ссылкой на его коллег из Киевского академического театра «Колесо».

«Жизнь актера Киевского академического театра "Колесо" [Колокольникова] оборвалась в 63 года 30 января. Точная причина смерти не разглашается», — говорится в сообщении. Отмечается, что последние годы он тяжело болел.

Колокольников окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Он начал сниматься в кино и сериалах на российском и украинском телевидении в 2000-х годах. Среди его заметных работ — роли в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Порох и дробь» и «Ярость».

Актер также играл в театре. Он выступал на сценах киевских театров «Колесо» и «Браво», а также Черкасского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Т.Г. Шевченко.

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