Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Актер Колокольников из сериала «Возвращение Мухтара» умер в возрасте 63 лет

Заслуженный артист Украины Станислав Колокольников умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает «УНИАН Lite» в Telegram со ссылкой на его коллег из Киевского академического театра «Колесо».

«Жизнь актера Киевского академического театра "Колесо" [Колокольникова] оборвалась в 63 года 30 января. Точная причина смерти не разглашается», — говорится в сообщении. Отмечается, что последние годы он тяжело болел.

Колокольников окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Он начал сниматься в кино и сериалах на российском и украинском телевидении в 2000-х годах. Среди его заметных работ — роли в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Порох и дробь» и «Ярость».

Актер также играл в театре. Он выступал на сценах киевских театров «Колесо» и «Браво», а также Черкасского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Т.Г. Шевченко.