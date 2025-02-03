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19:30, 3 февраля 2025Экономика

Бобры построили плотины за два дня и сэкономили Чехии миллионы долларов

Бобры построили плотины в ландшафтном парке Чехии и сэкономили властям $1,2 млн
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Ghost Bear / Shutterstock / Fotodom

В ландшафтном парке Брды в Чехии бобры за два дня построили несколько плотин и завершили проект по восстановлению территории, который местные власти планировали реализовать в течение нескольких лет. Об этом пишет чешский интернет-портал money.pl.

Стоимость проекта по восстановлению реки Клабава должна была составить 1,2 миллиона долларов, а сам он был начат еще в 2018 году, отмечает издание. Государственные лесные службы совместно с Управлением водных ресурсов Влтавы вели переговоры о владении землей уже некоторое время, однако бобры опередили людей.

Плотины, возведенные бобрами с помощью молодых осин, позволили заболотить территорию, сэкономив до 30 миллионов чешских крон. Однако в некоторых местах их деятельность все же повлияла отрицательно: кое-где из-за плотин затопило поля, была повреждена железная дорога.

Похожий случай произошел в феврале 2023 года в британском городе Пиккеринг. За три года бобры построили там крупнейшую плотину в стране и спасли город от затопления. До этого он несколько лет страдал от наводнений, связанных с бурными потоками воды с вересковых пустошей. Бобров специально подселили в лес на реке с целью воздействия на ситуацию.

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