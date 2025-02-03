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12:41, 3 февраля 2025Путешествия

Паника в салоне загоревшегося при взлете самолета попала на видео

Associated Press: Крыло самолета United Airlines загорелось во время взлета
Мария Борисова
Мария Борисова

Крыло самолета авиакомпании United Airlines загорелось во время взлета в Хьюстоне, штат Техас. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Утром 2 февраля пассажирский Airbus A319 выполнял рейс в аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Во время разгона правое крыло лайнера вспыхнуло и задымилось из-за проблемы с двигателем.

Неисправность вызвала панику в салоне, которая попала на видео пассажирки. Взлет пришлось остановить, а людей — эвакуировать по надувным трапам.

Уточняется, что на борту самолета находились 104 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал. Участников рейса доставили в Нью-Йорк на запасном самолете. Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента.

Ранее в Филадельфии упал медицинский самолет. Он перевозил тяжелобольного ребенка после операции.

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