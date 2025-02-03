Убийства и падающие лифты. ЖК «Алые Паруса» пережил пять трагедий за 9 лет. Чем еще печально известен элитный комплекс в Москве?

В ЖК «Алые Паруса» от Донстроя за девять лет произошло пять трагедий

Элитный жилой комплекс (ЖК) «Алые Паруса» от «Донстроя» построили на северо-западе Москвы в середине 2000-х годов, он входит в тридцатку самых высоких зданий столицы. На территории более чем в семь гектаров есть аквапарк, бассейн, SPA-центр, фитнес, боулинг, теннисный корт, футбольное поле, ресторан, яхт-клуб и вертолетная площадка, а квартирами там владеют знаменитости — в том числе телеведущая Дана Борисова и актриса Алла Довлатова. В ЖК снимали фильм «Ночной дозор» и клип на песню Андрея Губина, но знаменит он не только этим. В последние девять лет там регулярно происходят печальные события.

Последнее случилось утром 3 февраля — в одном из шести корпусов прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало в доме на Авиационной улице. В результате пострадали пять человек, одного из них не удалось спасти. Однако это далеко не единственная громкая трагедия в комплексе для богатых.

В 2016 году в ЖК упал лифт с дочерью известного телеведущего

В январе 2016 года в одном из корпусов ЖК «Алые Паруса» с седьмого этажа сорвался лифт. По исходной информации, у кабины отвалилось дно из-за резкой остановки. Внутри находилась женщина — 36-летняя Ирина Володина, дочь телеведущего Евгения Кочергина. Пассажирка рухнула в шахту с большой высоты и разбилась. Пострадавшую придавило металлическими обломками, спасти ее не удалось.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Проблемы с подъемниками в здании жильцы заметили задолго до печального инцидента. В 2012 году они жаловались на трудности с закрыванием дверей, покачивания, громкий скрежет и соударения при движении кабин. Управляющая компания не пыталась помочь с устранением неисправностей и перекладывала ответственность на фирму, обслуживающую лифты.

После трагедии в ЖК сменили лифтовую службу, а разбирательство с действующей компанией заняло более двух лет. В итоге в декабре 2018 года суд вынес приговор бывшему генеральному директору компании «Лифтгарант» Дмитрию Плужникову. Оказалось, что он поручил обслуживание подъемников в ЖК «Алые паруса» электромеханику Алексею Белоусову, который не обладал необходимой квалификацией. Виновных приговорили к 2,5 года и 3,5 года колонии общего режима соответственно.

В 2021 году в фитнес-клубе ЖК «Алые Паруса» застрелили криминального авторитета

В апреле 2021 года в фитнес-клубе комплекса застрелили криминального авторитета Али Гейдарова, известного в преступных кругах как вор в законе Альберт (Алик) Рыжий.

Как было видно на камерах видеонаблюдения, в день трагедии Гейдаров занимался на беговой дорожке. Затем к нему подошел неизвестный в черной футболке и несколько раз выстрелил из пистолета-пулемета. Выстрел в голову стал фатальным, спасти Гейдарова не получилось.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Через пару дней нападавшего задержали, им оказался гражданин Азербайджана Матлаб Султанов. На допросе он заявил, что отомстил авторитету за то, что тот в прошлом оскорбил его мать. По словам следователей, киллер хорошо подготовился: он изучил образ жизни Гейдарова, снял квартиру в «Алых Парусах» и записался в тот же фитнес-клуб под чужим именем. В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил 38-летнего Султанова к 16 годам колонии строгого режима по совокупности нескольких статей.

В 2022 году часть фасада рухнула на машины

Почти ровно через год, в мае 2022-го, обрушился фасад одного из корпусов ЖК «Алые Паруса». Кирпичи упали с шестого этажа на тротуар и припаркованные рядом автомобили.

Экс-глава Минприроды Олег Митволь заявил, что высотки рядом с Москвой-рекой построили без соблюдения ряда норм для такой местности. Дело в том, что в непосредственной близости к водоемам ситуация с почвой может привести к внутренним смещениям построек — это чревато разрушениями.

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

Однако даже после жалоб на плохо изученную строителями гидргеологию специалисту не удалось добиться пересмотра проекта. Спустя некоторое время в столичной прокуратуре заявили, что все-таки организовали проверку ЖК.

В 2024 году на паркинге ЖК случился пожар

Совсем недавно, 28 декабря 2024 года, на подземной парковке ЖК «Алые Паруса» случился пожар. Эпицентром задымления стал вспыхнувший автомобиль одного из жильцов. Подробности происшествия тогда не раскрывали.

Известно, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание, и в результате инцидента никто не пострадал.