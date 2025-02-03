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22:50, 3 февраля 2025Экономика

Самойлова показала ход ремонта особняка в Подмосковье

Блогер Оксана Самойлова показала, как идет перестройка особняка в Подмосковье
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: starhit.ru

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова вместе с мужем, рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) решили перестроить трехэтажный особняк, купленный ими в 2018 году за 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Starhit.

Соответствующее решение звездная пара приняла неделю назад. В данный момент работы на участке в поселке Шато-Соверен на Новой Риге идут полным ходом. Самойлова рассказала, что планирует заменить фасады, отстроить новую часть дома, беседки, навесы, сделать подсветку, а также обустроить «огород» на третьем этаже особняка. Закончить все эти работы семья собирается за четыре месяца. За прошедшую неделю с их начала строители демонтировали весь двор и бассейн, вырыли котлован, вырубили лишние деревья и навязали арматуру для заливки фундамента. Кроме того, за это время Оксана успела найти всех смежных строителей, услуги которых потребуются в будущем, и обсудить с ними объем предстоящих работ.

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Между тем еще год назад пара пробовала избавиться от особняка. Когда покупателя не нашлось, Джиган и Самойлова сделали большую скидку и снизили цену до 45 миллионов рублей, однако продать дом так и не смогли. До ремонта недвижимость представляла собой здание площадью 750 квадратных метров, отделанное натуральным камнем. До масштабной перестройки в особняке были обустроены большая гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал, хаммам, четыре спальни с гардеробными и несколько санузлов. Помимо него, на участке находился гостевой дом площадью 250 «квадратов», две беседки и бассейн.

Ранее рэпер Джиган порекомендовал россиянам брать ипотеку, несмотря на высокие ставки. Он отметил, что кредит на жилье ему помог.

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