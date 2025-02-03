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16:05, 3 февраля 2025Культура

Шаляпин назвал худший подарок

Певец Прохор Шаляпин назвал худшим подарком подаренную ему звезду на небе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин высказался о худшем и лучшем подарках. Соответствующее видео появилось в его Telegram-аккаунте.

По словам исполнителя, деньги являются лучшим вариантом подарка. «Ну а худший. Ну мне звезду подарили на небе. Нет, мне вот это, знаете, звезды на небе, ветер в поле — мне не нравятся такие подарки», — высказался артист.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что боится жениться из-за незащищенности мужчин в браке. Певец рассказал, что уже думает о том, чтобы обзавестись семьей и детьми, но для этого нужно найти подходящую девушку.

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