Шаляпин назвал худший подарок

Певец Прохор Шаляпин назвал худшим подарком подаренную ему звезду на небе

Российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин высказался о худшем и лучшем подарках. Соответствующее видео появилось в его Telegram-аккаунте.

По словам исполнителя, деньги являются лучшим вариантом подарка. «Ну а худший. Ну мне звезду подарили на небе. Нет, мне вот это, знаете, звезды на небе, ветер в поле — мне не нравятся такие подарки», — высказался артист.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что боится жениться из-за незащищенности мужчин в браке. Певец рассказал, что уже думает о том, чтобы обзавестись семьей и детьми, но для этого нужно найти подходящую девушку.