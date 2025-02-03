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11:27, 3 февраля 2025Наука и техника

Маск пообещал выпустить десятки тысяч роботов

Глава Tesla Маск запланировал выпустить 10 тысяч роботов до конца 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Tesla запланировала выпустить 10 тысяч роботов до конца 2025 года. Об этом сообщает издание Electrek.

Об этом Маск рассказал в ходе последнего финансового отчета Tesla. По его словам, в компании есть амбициозные планы выпустить к концу года 10 тысяч роботов. Однако глава Tesla не уверен, что это удастся сделать: «Успеем ли мы построить 10 тысяч точно к концу декабря этого года? Вероятно, нет, но сможем ли мы сделать несколько тысяч? Да, я думаю, что сможем».

Также Илон Маск пообещал, что созданные на заводах Tesla роботы Optimus смогут выполнять множество задач и «делать полезные вещи». Согласно прогнозу предпринимателя, в будущем корпорация намерена производить 100 миллионов роботов в год.

Во время разговора с инвесторами Маск отметил, что Tesla проектирует сборочную линию, рассчитанную на производство тысячи роботов Optimus в месяц. Он заявил, что новое поколение роботов — Optimus 2 — будут собирать уже со скоростью 10 тысяч единиц в месяц. По мнению руководителя Tesla, справедливая стоимость робота при выпуске 1 миллиона штук в год составит 20 тысяч долларов, или около 1,9 миллиона рублей.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск пообещал, что компания запустит беспилотные такси в середине 2025 года. Запуск проекта намерены организовать в городе Остин, штат Техас, в июне.

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