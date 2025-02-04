Доктор Мясников призвал никогда не следовать одной рекомендации по похудению

Врач Мясников заявил, что не следует быстро сбрасывать большой вес

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» не следовать одной рекомендации по похудению, чтобы сохранить здоровье. Выпуск с советом доктора доступен на платформе «Смотрим».

«Если вам кто-то предлагает диету и предлагает фотографию "до" и "после", можете дальше не читать. Закрывайте и никогда этому не следуйте», — заявил Мясников.

По словам врача, норма похудения должна составлять не более пяти процентов от веса на протяжении трех-шести месяцев. В противном случае в организме человека происходят серьезные нарушения, предупредил Мясников. «Вы даете жуткий гормональный дисбаланс, который приводит к очень далеко идущим последствиям», — заключил доктор.

Ранее Мясников развеял распространенное представление о диете. Он отметил, что для того, чтобы избавиться от лишнего веса, недостаточно считать количество калорий, жиров, белков и углеводов.