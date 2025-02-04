Эмили Ратаковски снялась в откровенном бикини

Фотомодель Эмили Ратаковски снялась в бикини для модного бренда Kurt Geiger

Американская фотомодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для рекламы британского модного бренда Kurt Geiger. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 33-летняя манекенщица запечатлена, стоя в бассейне и держа на голове разноцветную сумку из ассортимента марки. На знаменитости голубое бикини, состоящее из бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. При этом видно, что раздельный купальник оформлен пестрым абстрактным принтом.

Также можно заметить, что для образа звезды визажисты сделали макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в «мокрую» прическу и дополнили внешний вид ожерельем с разноцветными камнями и длинными серьгами.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в костюме на голое тело для итальянского бренда Marella.