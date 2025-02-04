Раскрыты подробности драки в караоке с участием артиста Большого театра

«112»: Скрипач Большого театра Салейманов спровоцировал драку из-за ошибки

Скрипач Большого театра Рустам Салейманов спровоцировал массовую драку по ошибке. Подробности инцидента раскрывает Telegram-канал «112».

По данным источника, музыкант перепутал кабинки в московском караоке-баре, в результате чего завязался конфликт с участием не менее 15 человек. «Визит незваного гостя выбесил не совсем трезвых посетителей и в ход пошли кулаки», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рустама Салейманова избили в караоке за просьбу не исполнять кальянный рэп.