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19:44, 4 февраля 2025Силовые структуры

Российский полицейский придумал схему кражи денег у мигрантов при проверке документов

В Москве дали 4 года колонии полицейскому, кравшему деньги со счетов мигрантов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Москве суд приговорил к четырем годам колонии сотрудника спецполка главного управления МВД за кражу денег у мигрантов. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает МК.

По данным издания, аферист действовал с двумя напарниками. Сообщники останавливали хорошо одетого мигранта якобы для проверки документов, затем под благовидным предлогом просили передать им телефон. Пока один вел беседу с иностранцем, второй ставил на телефон приложение и через него выводил деньги с мобильного счета на счет жены одного из участников схемы.

С августа по октябрь 2023 года полицейские обокрали таким образом как минимум трех мигрантов на общую сумму от 50 до 70 рублей. Аферистов раскрыли благодаря одному из обманутых. Мужчина увидел уведомления, понял, что случилось, и успел догнать полицейских. Он потребовал вернуть деньги, но его сильно избили. Уже после этого потерпевший обратился в управление собственной безопасности столичного МВД, которые и задержали мошенников.

Два напарника афериста пока в ожидании приговора.

22 ноября в Санкт-Петербурге суд приговорил к двум годам лишения свободы условно полицейского за избиение задержанного.

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