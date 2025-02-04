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12:11, 4 февраля 2025Экономика

В Москве продадут дореволюционные проекты метро

Дореволюционные проекты московского метро выставили на торги
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Надалинский / Коммерсантъ

Проекты строительства Московского метрополитена 1913 года выставили на торги. Соответствующее объявление появилось на сайте аукционного дома «Литфонд».

Торги пройдут в режиме онлайн в четверг, 6 февраля. Лот состоит из двух предметов, посвященных нереализованным дореволюционным проектам метро Москвы: проект Московского метрополитена и электрификации пригородных участков железных дорог московского узла, а также «Несколько слов по поводу Московского метрополитена» М., где автор анализирует проекты метро, рассматриваемые в то время.

Отмечается, что проект включал три подземных диаметра: Таганско-Тверской, Арбатско-Мясницкий и Виндавско-Замоскворецкий. Стоимость его реализации оценивается в 95,5 миллиона рублей. Строительству помешало начало Первой мировой войны.

Стартовая цена лота составляет 80 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что цифровую схему московского метро перевели на китайский язык. В ближайшее время она станет доступна пользователям интерактивных экранов в вагонах современных поездов.

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