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14:55, 5 февраля 2025Наука и техника

В чат-ботах появится реклама

Google заинтересовалась добавлением рекламы в чат-боте Gemini
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В корпорации Google заинтересовались появлением рекламы в чат-ботах. Об этом сообщает издание The Verge.

Вопрос о дополнительной монетизации инструментов искусственного интеллекта (ИИ) поставили на встрече с инвесторами Alphabet. Генеральный директор Google Сундар Пичаи не стал отрицать, что у корпорации есть планы добавить в свой чат-бот Gemini нативную рекламу.

О возможном появлении рекламы Пичаи спросил аналитик Wells Fargo, присутствующий на встрече. По словам руководителя IT-гиганта, на данный момент Google сосредоточилась на бесплатном доступе к чат-боту и подписках. «Но у нас есть очень хорошие идеи для концепций нативной рекламы», — заметил топ-менджер корпорации.

«Я думаю, что мы всегда стремимся к тому, чтобы наши продукты работали и охватывали миллиарды пользователей. И реклама была отличным аспектом этой стратегии», — продолжил свою мысль Сундар Пичаи. В качестве примера он привел видеохостинг YouTube, который на ранеем этапе развития был свободным от рекламы, но затем сервис монетизировали, и он стал приносить деньги.

Журналисты The Verge подытожили, что, похоже, пользователям не придется беспокоиться о рекламе в Gemini по крайней мере в 2025 году. Однако ее появление весьма вероятно, так как весь бизнес Google основан на продаже рекламы.

Ранее корпорация Google отреклась от принципа не использовать ИИ в военных целях. Компания переписала свод правил «Принципы ИИ» и убрала из него упоминание о запрете применения новых технологий в военной среде.

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