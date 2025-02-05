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17:23, 5 февраля 2025Забота о себе

Назван способ побороть тягу к сладкому

Гастроэнтеролог Белоусов: Орехи и фрукты помогут справиться с тягой к сладостям
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Побороть привычку есть сладости можно, если постепенно заменять их более полезными продуктами, например фруктами и орехами, рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Способ справиться с тягой к сладкому врач назвал в разговоре с РИАМО.

«Тяга к сладкому — это не просто привычка, а настоящая зависимость, связанная с выбросом дофамина. Чтобы не страдать от резкого отказа от сахара, лучше делать это постепенно: уменьшать количество сладкого в рационе и заменять его фруктами, орехами или натуральными подсластителями», — объяснил доктор.

Он добавил, что во время перехода на более здоровое питание важно контролировать стресс, так как часто именно из-за него и хочется съесть что-то сладкое.

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Гастроэнтеролог предупредил, что постоянное употребление сладостей вредит здоровью поджелудочной железы, так как при избытке сахара организм усиленно вырабатывает инсулин. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития инсулинорезистентности, а затем и сахарного диабета.

Ранее Белоусов развеял миф о необходимости регулярно есть супы. По его словам, когда-то супы были незаменимой частью рациона, так как позволяли извлечь максимальную пользу из ограниченного выбора продуктов. Сегодня такой необходимости нет, так как существует масса богатых питательными веществами продуктов на любой вкус.

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