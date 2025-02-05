Россиянам призвали давать квартиры за рождение ребенка

Сенатор Гибатдинов призвал выдавать россиянам квартиры при рождении ребенка

В Совфеде призвали выдавать россиянам квартиры при рождении ребенка. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибатдинов, его цитирует NEWS.ru.

По словам политика, России стоит обратиться к опыту СССР, когда люди рожали без страха и знали, что со всех сторон защищены государством. Гибатдинов отметил, что россияне не решаются увеличивать семьи именно из-за нерешенного квартирного вопроса. Сенатор подчеркнул, что предоставление жилья может стать решающим фактором в налаживании демографической ситуации в стране.

Ранее в России задумались о создании льготной ипотеки для пар, которые обещают родить ребенка. Такая инициатива была выдвинута на заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Мера поддержки нацелена как на повышение демографии, так и на помощь застройщикам. Она подразумевает, что бездетные заемщики смогут получить ипотеку под шесть процентов годовых. Если в течение двух последующих лет они не родят ребенка, ставку по кредиту пересчитают на рыночную.