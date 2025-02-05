Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:12, 5 февраля 2025Интернет и СМИ

VK запустила новую программу монетизации для авторов

VK запустила Фонд оригинальных авторов
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

VK запустила Фонд оригинальных авторов. Новая программа монетизации рассчитана на блогеров с аудиторией до 100 тысяч подписчиков и призвана помочь начать зарабатывать на платформе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Авторы будут получать ежемесячную выплату и поддержку для развития своих сообществ. Первой площадкой, где доступна программа, стала «ВКонтакте». Ежемесячная выплата для участников составит 30 тысяч рублей. Авторы получат доступ к инструментам аналитики, тренд-репортам и гайдам VK, получат возможность участвовать в спецпроектах по развитию личного бренда и увеличению заработка.

Для подключения автору необходимо вести открытое сообщество с аудиторией от тысячи до 100 тысяч подписчиков; иметь собственный стиль и экспертность в одной из заявленных тематик; создавать оригинальный контент в формате постов и клипов; зарабатывать не более 100 тысяч рублей в других программах монетизации «ВКонтакте».

Директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев отметил, что в проект принимаются начинающие блогеры, которым нужна дополнительная поддержка для роста и развития. В свою очередь, директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева добавила, что программа должна помочь авторам сосредоточиться на создании оригинального и качественного контента.

В 2024 году команда соцсети проанализировала активность пользователей и выявила основной тренд — оригинальный контент выигрывает конкуренцию за внимание и помогает сформировать связь с аудиторией. Новая программа поддержки блогеров рассчитана на год. Подать заявку на вступление в фонд можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» за новогодние праздники продемонстрировали рекордные показатели. В частности, общее время просмотра контента в «VK Видео» увеличилось в четыре раза и достигло 2,2 миллиарда минут в сутки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пятеро российских срочников погибли в блиндаже под Белгородом. Что с ними произошло?

      В Кремле отказались комментировать отчет по крушению самолета в Актау

      Находящемуся на СВО бойцу перестали платить после окончание срока действия контракта

      Однопартийцы открестились от Трампа после слов о секторе Газа

      ВСУ разместили огневые точки в жилых домах Купянска

      В Минобороны раскрыли подробности о ходе боев в Курской области

      Россиянина оштрафовали за оправдание теракта на Крымском мосту

      Эколог оценил сроки становления Припяти пригодной для жизни

      На Украине впервые лишили прав водителя из-за нарушения правил воинского учета

      Российский суд дал по 10 лет владельцу торговых сетей и бывшему следователю за взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше