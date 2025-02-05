VK запустила новую программу монетизации для авторов

VK запустила Фонд оригинальных авторов

VK запустила Фонд оригинальных авторов. Новая программа монетизации рассчитана на блогеров с аудиторией до 100 тысяч подписчиков и призвана помочь начать зарабатывать на платформе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Авторы будут получать ежемесячную выплату и поддержку для развития своих сообществ. Первой площадкой, где доступна программа, стала «ВКонтакте». Ежемесячная выплата для участников составит 30 тысяч рублей. Авторы получат доступ к инструментам аналитики, тренд-репортам и гайдам VK, получат возможность участвовать в спецпроектах по развитию личного бренда и увеличению заработка.

Для подключения автору необходимо вести открытое сообщество с аудиторией от тысячи до 100 тысяч подписчиков; иметь собственный стиль и экспертность в одной из заявленных тематик; создавать оригинальный контент в формате постов и клипов; зарабатывать не более 100 тысяч рублей в других программах монетизации «ВКонтакте».

Директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев отметил, что в проект принимаются начинающие блогеры, которым нужна дополнительная поддержка для роста и развития. В свою очередь, директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева добавила, что программа должна помочь авторам сосредоточиться на создании оригинального и качественного контента.

В 2024 году команда соцсети проанализировала активность пользователей и выявила основной тренд — оригинальный контент выигрывает конкуренцию за внимание и помогает сформировать связь с аудиторией. Новая программа поддержки блогеров рассчитана на год. Подать заявку на вступление в фонд можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» за новогодние праздники продемонстрировали рекордные показатели. В частности, общее время просмотра контента в «VK Видео» увеличилось в четыре раза и достигло 2,2 миллиарда минут в сутки.