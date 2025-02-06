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09:32, 6 февраля 2025Ценности

44-летняя Жизель Бюндхен родила третьего ребенка

TMZ: 44-летняя супермодель Жизель Бюндхен родила третьего ребенка
Мария Винар

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен родила третьего ребенка. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на инсайдера.

В разговоре с журналистами анонимный источник не назвал пол, место и дату рождения наследника 44-летней манекенщицы. Однако собеседник издания отметил, что ребенок появился на свет здоровым, а сама знаменитость очень счастлива.

О беременности Бюндхен стало известно в октябре прошлого года. Супермодель находится в романтических отношениях с 37-летним инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте с июня 2023 года.

Известно, что у Бюндхен есть 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан от бывшего мужа, профессионального игрока в американский футбол Тома Брэди.

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