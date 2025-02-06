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12:46, 6 февраля 2025Культура

Звезда «Великолепного века» снова приедет в Россию

Турецкий актер Бурак Озчивит примет участие в концерте в Кремле 10 февраля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своей роли в сериале «Великолепный век», снова приедет в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он примет участие в концерте «Музыка турецких сериалов», который состоится в Государственном Кремлевском дворце 10 февраля. «Кумир Турции станет особым гостем киноконцерта», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», прилетела в Россию. Артистка и ее коллега Барыш Ардуч прибыли в Москву на презентацию фильма «Оставь это ветру», в котором исполнили главные роли.

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