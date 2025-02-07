Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:35, 7 февраля 2025Культура

Милош Бикович получил травмы лица на съемках

Актеру Милошу Биковичу посекло лицо осколками на съемках
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский и сербский актер Милош Бикович получил травму лица во время съемок проекта «Красный шелк». Об этом рассказал продюсер картины Вадим Быркин во время закрытой премьеры фильма. Его цитирует издание Peopletalk.

По словам продюсера, Бикович самостоятельно выполнял многие трюки, из-за чего однажды пострадал. Как сообщил Быркин, когда артист пробегал мимо окон, разбивающихся от выстрелов, ему посекло лицо осколками.

Милош также рассказал о другом инциденте: актер сильно ушибся, когда прыгнул с лодки в сторону берега и ударился о пристань. «Трос, которым тянули лодку, за что-то зацепился. Я прыгнул, но не долетел до берега и упал в реку, так что еще и искупался», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что Бикович дал совет об отцовстве актеру Александру Петрову. О том, что артист и его супруга Виктория Антонова станут родителями, было объявлено в декабре минувшего года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпосланник Трампа назвал условие для урегулирования украинского конфликта

      70-летний экс-замгендиректора «Рособоронэкспорта» попал в больницу с переломанным затылком

      Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам на последних минутах периодов

      ЦБ Индии впервые за пять лет снизил ключевую ставку

      Полицейские нашли преступника в бегах благодаря его селфи на пляже

      Завербованных СБУ для терактов в России женщин арестовали

      Россиянка поругалась с семьей, села за руль и не выжила

      Инстасамка показала ягодицы крупным планом во время занятий спортом

      Посол Украины встретилась со спецпосланником Трампа

      Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше