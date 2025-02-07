Милош Бикович получил травмы лица на съемках

Актеру Милошу Биковичу посекло лицо осколками на съемках

Российский и сербский актер Милош Бикович получил травму лица во время съемок проекта «Красный шелк». Об этом рассказал продюсер картины Вадим Быркин во время закрытой премьеры фильма. Его цитирует издание Peopletalk.

По словам продюсера, Бикович самостоятельно выполнял многие трюки, из-за чего однажды пострадал. Как сообщил Быркин, когда артист пробегал мимо окон, разбивающихся от выстрелов, ему посекло лицо осколками.

Милош также рассказал о другом инциденте: актер сильно ушибся, когда прыгнул с лодки в сторону берега и ударился о пристань. «Трос, которым тянули лодку, за что-то зацепился. Я прыгнул, но не долетел до берега и упал в реку, так что еще и искупался», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что Бикович дал совет об отцовстве актеру Александру Петрову. О том, что артист и его супруга Виктория Антонова станут родителями, было объявлено в декабре минувшего года.