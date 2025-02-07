Наемника из Латвии заочно осудили в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

В России суд заочно приговорил наемника из Латвии Зигмарса к 14 годам

Суд заочно приговорил 44-летнего гражданина Латвии Рониса Зигмарса к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Иностранца признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2022 году Зигмарс стал наемником в составе украинского военизированного формирования. Он прошел военную подготовку и получил огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. Осужденный принимал участие в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу.