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00:10, 7 февраля 2025Россия

10 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)

Фото: aldomurillo / Getty Images

10 февраля в России отмечают День дипломатического работника, а в мире — Международный день борьбы с эпилепсией. Православные в этот день вспоминают Ефрема Сирина и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 10 февраля 2025 года — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День дипломатического работника

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вот уже 23 года в России отмечают День дипломатического работника. Указ об этом подписал 31 октября 2002 года президент России.

Дату праздника — 10 февраля — выбрали не просто так. Она связана с первым упоминанием самого раннего внешнеполитического ведомства России, Посольского приказа, в 1549 году. Возглавлял прообраз Министерства иностранных дел подьячий Иван Висковатый, ему Иван IV Грозный приказал вести посольское дело.

Какие еще праздники отмечают в России 10 февраля

  • День памяти поэта Александра Пушкина;
  • День угощения домового.

Праздники в мире

Международный день борьбы с эпилепсией

Праздник отмечается ежегодно с 2015 года во второй понедельник февраля. Впервые его отпраздновали в Польше в 2009-м, а затем традиция разошлась по всему миру. У этого дня есть свой цвет — лавандовый. Считается, что он благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу, фобии и страхи.

В России, согласно статистике Минздрава, общая распространенность эпилепсии составляет 243 человека на 100 тысяч. Общее количество пациентов с эпилепсией в стране — 347 тысяч человек, из которых 35 процентов — дети и подростки.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 февраля

  • Международный день криббеджа;
  • День очистки компьютера;
  • Национальный день зонтика в США;
  • Международный день южноаравийского леопарда.

Какой церковный праздник сегодня

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

День памяти Ефрема Сирина

10 февраля православные верующие вспоминают Ефрема Сирина — богослова и поэта, жившего в IV веке. По легенде, в юности он отрекся от всего сущего и ушел в пустыню. Там ему явился глас Божий, который даровал ему великую премудрость красноречия. С тех пор Ефрем Сирин мог произносить речи, наполнявшие души людей благодатью и стремлением к вере.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 февраля

  • День памяти преподобного Ефрема Новоторжского;
  • День памяти мученицы Ольги Евдокимовой;
  • День памяти преподобного Феодосия Тотемского;
  • День памяти священномученика Владимира Пищулина.

Приметы 10 февраля

В Древней Руси в день Ефрема Сирина было принято подметать пол полынью, связанной в тугой веник. Считалось, что так дом можно оградить от нечистой силы и зла.

Фото: Larisa Lo / Shutterstock / Fotodom

  • Если звон колоколов слышен издалека, значит будет снегопад;
  • Если лес кажется потемневшим, то скоро наступит оттепель;
  • Если в этот день на улице ветрено, то лето будет дождливым.

Кто родился 10 февраля

Борис Пастернак (1890 — 1960)

Классик русской литературы XX века, обладатель Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго», который он писал 10 лет, с 1945 по 1955 год. В Советском Союзе произведение не приняли, назвав клеветническим, а решение Нобелевского комитета сочли попыткой эскалации холодной войны. Литературные критики подхватили эти настроения и организовали травлю Пастернака, в это время появилось крылатое выражение «Не читал, но осуждаю».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Роза Сябитова (63 года)

Соведущая культовой российской передачи «Давай поженимся» родилась 10 февраля 1962 года. Свою карьеру на телевидении она начала в 2007 году, став ведущей шоу «Ищу любовь». Уже через год Роза Сябитова впервые появилась в программе «Давай поженимся» в амплуа профессиональной свахи.

Кто еще родился 10 февраля

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