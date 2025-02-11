11 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

11 февраля в разных уголках планеты отмечают Всемирный день больного и Международный день женщин и девочек в науке. Православные в этот день вспоминают праведников Собора Екатеринбургских святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 11 февраля 2025 года — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Всемирный день больного

Папа Римский Иоанн Павел II предложил учредить Всемирный день больного в 1992 году. 13 мая он обратился к миру со специальным посланием. В нем понтифик заявил, что этот праздник необходим, чтобы напомнить людям, которые далеки от медицины, о том, что немощным и больным нужно давать только самые лучшие условия, чтобы облегчить их недуги и избавить от страданий.

Всего за год до этого Иоанн Павел II узнал, что у него болезнь Паркинсона.

В итоге вот уже больше 30 лет католики из разных стран проводят 11 февраля мессы в честь больных и страждущих, а действующий Папа Римский обращается к ним со специальным посланием.

Фото: Felipe Dana / AP

Международный день женщин и девочек в науке

Генеральная ассамблея ООН в 2016 году провозгласила 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке. Но на самом деле история праздника началась за три года до официального назначения даты.

В 2013 году, 20 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития». Документ признал право на полноценный доступ женщин любого возраста ко всем достижениям науки, а гендерное равноправие в ней — главным принципом. И уже через два года на пленарном заседании Генассамблея признала действующей резолюцию, которая установила 11 февраля в качестве официальной даты Международного дня женщин и девочек в науке.

Какие еще праздники отмечают в мире 11 февраля

День рождения парохода;

День волшебных сказок на ночь;

День счастливого одиночества;

Международный день безопасного Интернета.

Какой религиозный праздник сегодня

Собор Екатеринбургских святых

11 февраля Екатеринбургская митрополия вспоминает более 60 святых, принявших мученическую смерть на территории епархии в течение четырех веков. При этом большая часть мучеников скончалась в ХХ веке, когда происходили гонения на Русскую православную церковь. Среди них, например, Царственные страстотерпцы — так называют убитых членов царской семьи: царя Николая Романова, его жену Александру и их детей Алексея (Алексия), Ольгу, Татьяну (Татиану), Анастасию и Марию.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 февраля

Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, епископа;

День памяти святителя Лаврентия, епископа Печерского, Туровского, затворника;

День памяти святителя Герасима, епископа Великопермского, Устьвымского;

Собор Коми святых;

День памяти мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория Самосатских.

Приметы 11 февраля

В народе 11 февраля — Лаврентьев день. На Руси верили, что в это время можно исцелиться от слепоты и предсказать погоду по Луне.

Если в небе молодой месяц, то такая же погода, как в этот день, будет стоять в первую половину марта.

Если новолуние — то погода 11 февраля будет повторяться всю вторую половину следующего месяца.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кто родился 11 февраля

Советская актриса Любовь Орлова родилась 29 января (11 февраля по новому стилю) 1902 года в дворянской семье. Родители хотели вырастить из дочери великую пианистку, поэтому в семилетнем возрасте ее отдали в музыкальную школу.

Но за год до этого талантами девочки восхитился сам Федор Шаляпин, который часто заходил в дом к семейству Орловых. Он предрек ей карьеру великой артистки — и не ошибся.

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Американский изобретатель Томас Эдисон родился в 1847 году в штате Огайо, в небогатой семье. В 12 лет он начал работать разносчиком газет, а в 16 был вынужден выйти на полноценную работу — телеграфистом. Уже в 21 год будущий ученый начал пытаться самостоятельно изобрести полезную для быта вещь. И через два года основал собственную лабораторию в Нью-Йорке.

Результатом многолетнего труда Эдисона стала лампа накаливания, которая пользуется спросом и по сей день. Также он усовершенствовал многие прежние изобретения — например, телефон.

Кто еще родился 11 февраля