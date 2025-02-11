11 февраля в разных уголках планеты отмечают Всемирный день больного и Международный день женщин и девочек в науке. Православные в этот день вспоминают праведников Собора Екатеринбургских святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 11 февраля 2025 года — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
Всемирный день больного
Папа Римский Иоанн Павел II предложил учредить Всемирный день больного в 1992 году. 13 мая он обратился к миру со специальным посланием. В нем понтифик заявил, что этот праздник необходим, чтобы напомнить людям, которые далеки от медицины, о том, что немощным и больным нужно давать только самые лучшие условия, чтобы облегчить их недуги и избавить от страданий.
Всего за год до этого Иоанн Павел II узнал, что у него болезнь Паркинсона.
В итоге вот уже больше 30 лет католики из разных стран проводят 11 февраля мессы в честь больных и страждущих, а действующий Папа Римский обращается к ним со специальным посланием.
Международный день женщин и девочек в науке
Генеральная ассамблея ООН в 2016 году провозгласила 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке. Но на самом деле история праздника началась за три года до официального назначения даты.
В 2013 году, 20 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития». Документ признал право на полноценный доступ женщин любого возраста ко всем достижениям науки, а гендерное равноправие в ней — главным принципом. И уже через два года на пленарном заседании Генассамблея признала действующей резолюцию, которая установила 11 февраля в качестве официальной даты Международного дня женщин и девочек в науке.
Какие еще праздники отмечают в мире 11 февраля
- День рождения парохода;
- День волшебных сказок на ночь;
- День счастливого одиночества;
- Международный день безопасного Интернета.
Какой религиозный праздник сегодня
Собор Екатеринбургских святых
11 февраля Екатеринбургская митрополия вспоминает более 60 святых, принявших мученическую смерть на территории епархии в течение четырех веков. При этом большая часть мучеников скончалась в ХХ веке, когда происходили гонения на Русскую православную церковь. Среди них, например, Царственные страстотерпцы — так называют убитых членов царской семьи: царя Николая Романова, его жену Александру и их детей Алексея (Алексия), Ольгу, Татьяну (Татиану), Анастасию и Марию.
Какие еще церковные праздники отмечают 11 февраля
- Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, епископа;
- День памяти святителя Лаврентия, епископа Печерского, Туровского, затворника;
- День памяти святителя Герасима, епископа Великопермского, Устьвымского;
- Собор Коми святых;
- День памяти мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория Самосатских.
Приметы 11 февраля
В народе 11 февраля — Лаврентьев день. На Руси верили, что в это время можно исцелиться от слепоты и предсказать погоду по Луне.
- Если в небе молодой месяц, то такая же погода, как в этот день, будет стоять в первую половину марта.
- Если новолуние — то погода 11 февраля будет повторяться всю вторую половину следующего месяца.
Кто родился 11 февраля
Любовь Орлова (1902 — 1975)
Советская актриса Любовь Орлова родилась 29 января (11 февраля по новому стилю) 1902 года в дворянской семье. Родители хотели вырастить из дочери великую пианистку, поэтому в семилетнем возрасте ее отдали в музыкальную школу.
Но за год до этого талантами девочки восхитился сам Федор Шаляпин, который часто заходил в дом к семейству Орловых. Он предрек ей карьеру великой артистки — и не ошибся.
Томас Эдисон (1847 — 1931)
Американский изобретатель Томас Эдисон родился в 1847 году в штате Огайо, в небогатой семье. В 12 лет он начал работать разносчиком газет, а в 16 был вынужден выйти на полноценную работу — телеграфистом. Уже в 21 год будущий ученый начал пытаться самостоятельно изобрести полезную для быта вещь. И через два года основал собственную лабораторию в Нью-Йорке.
Результатом многолетнего труда Эдисона стала лампа накаливания, которая пользуется спросом и по сей день. Также он усовершенствовал многие прежние изобретения — например, телефон.
Кто еще родился 11 февраля
- Виталий Бианки (1894 — 1959) — советский писатель;
- Сидни Шелдон (1917 — 2007) — американский писатель и сценарист;
- Лесли Нильсен (1926 — 2010) — американский и канадский актер;
- Тейлор Лотнер (33 года) — американский актер и певец;
- Дженнифер Энистон (56 лет ) — американская актриса.