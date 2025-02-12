В России анонсировали ответ с «Садоводом» и «Фуд Сити» на закрытие Русского дома в Баку

Малофеев: «Царьград» расследует деятельность «Садовода» и «Фуд Сити»

Власти Азербайджана «без объявления войны» запретили деятельность Россотрудничества (Русский дом в Баку) в стране. На это в России предложили ответный ход связанный с «Садоводом» и «Фуд Сити». Об этом заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев, передает издание.

Он напомнил, что политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук после закрытия Русского дома в Баку посоветовал в ответ разобраться с рынком «Садовод» в Москве и другими азербайджанскими интересами. На это в совете Азербайджана Пинчуку пригрозили повторением участи экс-командующего армией Карабаха Джалала Арутюняна, который находится под судом в Баку.

Малофеев отметил, что таким образом Пинчук «попал в самую точку». «Что именно здесь спрятана кощеева игла. А значит, надо разбить соответствующее яйцо», — добавил он.

В связи с этим Малофеев анонсировал расследование в отношении финансовых потоков из двух крупнейших азербайджанских торговых площадок — рынков «Садовод» размером в 40 гектаров и «Фуд Сити», занимающим более 120 гектаров. Малофеев заключил, что расследование покажет, куда идут финансовые потоки, а также назовет реальных владельцев бизнесов и покровителей.

Ранее представительство Россотрудничества в Азербайджане (Русский дом в Баку) подтвердило, что предпринимает меры по приостановке своей деятельности в республике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия сожалеет о решении властей Азербайджана.

До этого стало известно, что со здания Русского дома в Баку начали убирать надписи на русском языке.

6 февраля сообщалось о проблемах с регистрацией Русского дома в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты от Азербайджана по поводу работы культурного центра.