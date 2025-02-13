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15:33, 13 февраля 2025Экономика

Назван новый повод для повышения ключевой ставки

MMI: Данные опроса предприятий ЦБ говорят о слишком низкой ключевой ставке
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Решение Банка России на прошлом заседании совета директоров сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента привело к тому, что ни охлаждения экономики, ни снижения инфляции не было и не ожидается. Об этом со ссылкой на опрос предприятий, проведенный регулятором, пишет Telegram-канал MMI.

Результаты исследования позволяют утверждать, что ускорение экономики, о котором стало известно ранее, происходит на фоне заметного улучшения условий кредитования. Другими словами, текущий уровень ставки не стал сдерживающим фактором.

Аналитики отмечают, что снижение инфляционных ожиданий не должно удивлять, потому что оно напрямую связано со спекулятивным укреплением рубля, фундаментальных поводов для которого нет. А вот все остальные признаки указывают на новый рост цен.

Если инфляция не снизится по каким-то причинам сама по себе, то опрос должен стать одним из основных доводов в пользу повышения ключевой ставки в пятницу, 14 февраля, заключают авторы канала.

Накануне, 12 февраля, Росстат сообщил об очередном ускорении недельной инфляции. После того как на прошлой неделе она составила всего 0,16 процента, что стало относительно нормальным значением, в период с 4 по 10 февраля цены выросли на 0,23 процента. Для этой недели года такой рост стал максимальным с 2015 года. В общей сложности при сохранении текущей динамики к концу года инфляция превысит 10 процентов.

Ранее эксперты указали, что рекордные бюджетные траты Минфина в декабре, которые смогли полностью компенсировать провалы по коммерческим кредитам, могут заставить ЦБ поднять ставку до 23 процентов. В то же время другие эксперты на прошлой неделе предполагали, что регулятор все же сохранит ее на уровне 21 процента.

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